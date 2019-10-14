Компактность и безопасность спустя десятилетия

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как развитие аккумуляторов электроэнергии повлияло на автомобилестроение на примере «Москвича»-2141 и современного Porsche Taycan.

В автомобильном музее на Рогожском валу я какое-то время назад видел любопытный экспонат. «Москвич»-2141 на электрической тяге. В конце прошлого века на АЗЛК было построено несколько таких экземпляров для внутризаводских нужд. Спереди — двухместная кабина, позади нее — открытый кузов. Пикап мог разогнаться до 115 км/ч, а запас хода на одной зарядке батарей у него составлял внушительные 100 км. Аккумуляторы — обычные — почти такие же, как стоят на вашем автомобиле с двигателем внутреннего сгорания в количестве одной штуки. На электрическом «Москвиче» они занимали все пространство под капотом, и какое-то количество удалось разместить в нише под грузовой платформой — там, где у обычной машины находится бензобак. В совокупности все эти аккумуляторы весили больше, чем полтонны, а в конструкции имели свинец и кислоту, о вреде которых человечеству было известно уже тогда.

Надо ли говорить о том, если бы аккумуляторы электроэнергии и сегодня строились бы по тому же принципу, то у человечества не было бы ни iPhone, ни Tesla. Первые литий-ионные батареи появились на свет в далеком 1991 году. Но должны были пройти десятилетия, прежде чем аккумуляторы стали компактными, безопасными, энергоемкими и далее по списку. Присужденная на днях Нобелевская премия по химии досталась как раз ученым из разных стран, достигшим успехов в разработке и совершенствовании литий-ионных аккумуляторов.

На фоне этой новости особенно печальным выглядит отказ компании Dyson, выпускающей пылесосы, сушилки для рук и прочую бытовую технику, от дальнейшей работы над проектом собственного электромобиля, который планировалось вывести на рынок уже в 2021 году. Основатель компании Джеймс Дайсон решил пойти вопреки мировым трендам и объявил, что проект не сможет стать рентабельным. Любопытная деталь: у совсем нового электрического суперкара Porsche Taycan кнопка запуска точно такая же, как на пылесосе, обозначена кружочком с рисочкой. Жаль, что господин Дайсон этой кнопки у Porsche не видел. Иначе бы он наверняка не принял столь недальновидное решение.