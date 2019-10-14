В Ростовской области предприятие оштрафовали на 200 тыс. рублей за сорняки на участке

Инспекторы Россельхознадзора провели проверку в отношении ООО «Аграрий» на территории Сальского района Ростовской области и выявили нарушения, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.В ходе осмотра земельного участка инспекторы выявили зарастание сорняками на площади 17,4 га. На участке признаков проведения работ по возделыванию сельскохозяйственных культур, обработки почвы, сенокошения и выпаса скота не установлено.

«Россельхозназор предупреждает, что сорная растительность является первичным очагом размножения большинства видов вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. Сорняки заглушают культурные растения, поглощая из почвы большое количество воды и питательных веществ, выделяя из корней в почву вредные вещества, лишая их света и всё это снижает урожай, приводит к гибели посевов и ухудшению качественного состояния земель», — говорится в сообщении.

По результатам проверки в отношении ООО «Аграрий» составили административный протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП. Предприятие оштрафовали на 200 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аграрий» учреждено в 2013 году и занимается выращиванием зерновых культур. Директором и владельцем компании является Андрей Заворотнев. Выручка компании за прошлый год составила 24,8 млн руб., прибыль — 4,8 млн руб.

Дарья Голякова