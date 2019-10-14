Глава Перми внес в заксобрание проект о штрафах за незаконное размещение НТО

Глава Перми Дмитрий Самойлов предложил проект изменений в закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае», предусматривающий штрафы за нарушение правил благоустройства при размещении нестационарных торговых объектов (НТО). Предложения господина Самойлова исключают из краевого закона об административных правонарушениях статью 6.7.1. «Нарушение правил благоустройства территории в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению». Ранее эту норму отменил Пермский краевой суд. Однако краевые власти намерены оспорить это решение в Верховном суде РФ. Апелляция будет рассмотрена 30 октября.

Господин Самойлов предлагает дополнить закон новой статьей 6.15 «Нарушение правил благоустройства территорий муниципальных образований в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений». Согласно данной статье запрещается размещать НТО на детских и спортивных площадках, газонах, цветниках, других объектах озеленения, тротуарах (если размещение привело к сокращению свободного для пешеходного движения тротуара до ширины менее предусмотренной правилами благоустройства). За данные нарушения предлагается штраф для граждан в размере от 2 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 15 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб. Штраф за размещение объектов в нарушение правил благоустройства, а также ближе 15 метров от фасадов зданий предлагается установить в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на октябрьском заседании заксобрания. Напомним, ранее гордума Перми внесла изменения в правила благоустройства, которыми запретила размещать НТО на придомовых территориях, площадках для отдыха, детских, спортивных площадках, стоянках, а также в границах полосы отвода автомобильной дороги. Против этой нормы выступили владельцы НТО и представители ТСЖ. Их поддержало Пермское УФАС. Летом краевой суд признал требования предпринимателей законными и отменил спорную норму. Однако городские власти подали апелляцию в Верховный суд РФ, который в конце ноября отменил решение нижестоящего суда.