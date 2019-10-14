В Оренбургской области зафиксировано превышение предельной концентрации сероводорода

В нескольких поселках Оренбургской области зафиксировано превышение ПДК по сероводороду от двух до шести раз. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.

«В поселке Пригородный зафиксированы превышения ПДК по сероводороду в шесть раз, а также близ села Благословенка более чем в два раза. На въезде в поселок Бердянка показатели были в норме. Наблюдение продолжалось до 03:00 часов»,— говорится в сообщении.

Никто из жителей за медицинской помощью не обращался. По предварительным данным, источником загрязнения воздуха стали объекты нефтегазовой промышленности.

Алена Смирнова