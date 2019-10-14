Директора стоматологической клиники из Ижевска осудили за покупку незаконного оборудования

Первомайский районный суд Ижевска вынес решение по делу директора стоматологической клиники, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, во время предварительного следствия было установлено, что директор клиники в ноябре 2015 года на выставке в Москве, рассчитывая на материальную выгоду, приобрел не имеющие регистрационного удостоверения (не прошедшее регистрацию в РФ в установленном порядке) стоматологическое оборудование стоимостью 469 400 рублей. Использование его на территории России является незаконным.

После этого он дал указание о его монтаже. Оборудование не использовалось, в настоящее время демонтировано. Ущерб клинике на указанную сумму обвиняемый возместил в полном объеме.

Суд применил к нему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тыс. руб.