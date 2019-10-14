В Липецкой области заключенный осужден за нападение на надзирателя

Суд в Липецке признал виновным в нападении на сотрудника УФСИН осужденного, отбывающего наказание в одной из колоний региона, сообщает «Интерфакс». Он получил еще два года колонии строгого режима за применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении сотрудника исправительной колонии в связи с осуществлением им служебной деятельности (ч. 2 ст.321 УК РФ).

Как установил суд, в мае 2019 года 49-летний осужденный за незаконный оборот оружия и боеприпасов при личном досмотре на наличие запрещенных предметов напал на инспектора отдела режима и надзора УФСИН по Липецкой области. «В результате у сотрудника колонии были выявлены многочисленные ссадины»,— сообщила региональная прокуратура, которую цитирует агентство.

Сергей Калашников