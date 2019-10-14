14 октября, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Илья Варламов поставил Нижний Новгород на 13 место в рейтинге городов России

35 место рейтинга занял Арзамас.

от

Нижний Новгород оказался на 13 строчке рейтинга городов России, который составил исходя из личных впечатлений Илья Варламов.


По его блогера, при составлении рейтинга он ориентировался на собственные ощущения, архитектуру, качество общественных пространств, уровень чистоты и благоустройства.

В рейтинг не включены Москва и Санкт-Петербург, которые оказались бы далеко впереди других городов.

Возглавил рейтинг Ильи Варламова Екатеринбург, на второй строчке – Казань, на третьей – Севастополь. Выше Нижнего Новгорода расположились еще два города-миллионника: Воронеж и Красноярск, занявшие соответственно 4 и 6 места.

Илья Варламов отметил еще один город Нижегородской области – Арзамас. По мнению блогера, там сохранился дух старины, очень душевно, красиво и «все в упадке».

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Стартовало голосование за территории для благоустройства в 2020 году В Нижнем Новгороде в списке 84 объекта во всех восьми районах.
Жители Новинок возражают против присоединения к Нижнему Новгороду Свое обращение они направили в общественную приемную Владимира Путина.
Незаконная торговля в подземном переходе у Московского вокзала пресечена Но местные жители и сами торговцы уверены, что в выходные она возобновится.
Судьба недостроенных домов ЖК «Квартал Европейский» снова под вопросом Дорожную карту, утвержденную Виталием Мутко, чиновники считают неактуальной.
Градозащитники критически оценили предложения губернатора по развитию Стрелки Эти идеи уже получили одобрение Владимира Путина.
Продажи новых автомобилей в России в сентябре снизились При этом рынок подержанных автомобилей продолжает расти.
Профиль пользователя