Илья Варламов поставил Нижний Новгород на 13 место в рейтинге городов России 35 место рейтинга занял Арзамас.

Нижний Новгород оказался на 13 строчке рейтинга городов России, который составил исходя из личных впечатлений Илья Варламов.

По его блогера, при составлении рейтинга он ориентировался на собственные ощущения, архитектуру, качество общественных пространств, уровень чистоты и благоустройства.

В рейтинг не включены Москва и Санкт-Петербург, которые оказались бы далеко впереди других городов.

Возглавил рейтинг Ильи Варламова Екатеринбург, на второй строчке – Казань, на третьей – Севастополь. Выше Нижнего Новгорода расположились еще два города-миллионника: Воронеж и Красноярск, занявшие соответственно 4 и 6 места.

Илья Варламов отметил еще один город Нижегородской области – Арзамас. По мнению блогера, там сохранился дух старины, очень душевно, красиво и «все в упадке».