В Новосибирской области поселок загорелся из-за пала травы

Огонь перекинулся на жилые дома в поселке Тихомировский в Чулымском районе Новосибирской области, где действует особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По данным ведомства, сегодня днем в результаты пала травы и сильного ветра загорелись несколько строений в поселке. «Пожарные и лесники защищают от огня жилые дома и локализуют возникшее загорание трех заброшенных строений и одного частного дома»,— говорится в сообщении ведомства. На месте работают 36 человек и девять единиц техники, направлен пожарный поезд, который доставит 240 т воды.

Всего на территории поселка Тихомировский находятся 17 домов, в которых проживет более 70 человек. По информации МЧС, «речь об эвакуации людей не ведется». Пострадавших нет.

Помимо Чулымского района, особый противопожарный режим действует в Барабинском, Доволенском, Чановском районах, Каргатском и Курском сельсовете. По словам замначальника ГУ по государственной противопожарной службе Новосибирской области Евгения Лебедева, с помощью космического мониторинга зафиксированы 382 термоточки.

Юлия Сасевич