Мэрия изымет более 60 торговых павильонов и участков в центре Перми

Администрация Перми изымет более 60 торговых павильонов и частных земельных участков в центре города, попадающих под реконструкцию улично-дорожной сети. Соответствующее распоряжение замглавы администрации Перми Ольги Немировой подписано 9 октября.

Городские власти запланировали масштабную реконструкцию дорожной внутриквартальной сети в центре Перми. Для реализации проекта придется массово изымать частные земли и сносить торговые павильоны и киоски. По планам администрации, частные земли послужат для создания внутриквартальных проездов. Изменения затронут Комсомольский проспект, улицы Ленина, Островского, Крисанова и другие. Например, власти собираются провести комплексное благоустройство Компроса к 300-летию Перми. Работы затронут и территорию перед строительным колледжем.

В список павильонов и земельных участков, планируемых к изъятию, входит 61 объект. Киоски и пристрои к жилым домам находятся в границах размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Например, на ул. Петропавловской, 60, Ленина, 53а (возле Театра-Театра), власти изымут киоски и павильоны, на ул. Н. Островского, 93 — одноэтажное здание и земельный участок. Планируется также снести мини-рынок на ул. Н. Островского, 101 (территория принадлежит бизнесмену Константину Лазукову).

Снесут и одноэтажный пристрой под магазин и общественный туалет у дома на ул. Петропавловской, 77а, а также торговые павильоны, принадлежащие предпринимательнице Алле Кириленко на ул. Крисанова, 12б (одна из двух «пирамид» у «Театра-Театра») и остановочный комплекс на ул. Ленина, 84а. Госпожа Кириленко уже обратилась в суд, чтобы оспорить снос своих торговых объектов. Изучают такую возможность и другие предприниматели.