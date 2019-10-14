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Топ-менеджеры сибирских подразделений РЖД отданы под суд за коррупцию

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР направило в суд дело о взятках. Трое руководителей структурных подразделений Западно-Сибирской железной дороги обвиняются в том, что давали их, а экс-начальник среднесибирского района управления службы движения ОАО «РЖД» в том, что брал, скрывая, допущенные ими нарушения по ремонту вагонов. Как рассказали в следственном ведомстве, общая сумма взяток, которая фигурирует в деле — свыше 800 тыс. руб. Преступная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Илья Николаев


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