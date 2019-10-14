Журналистов юга России знакомят с самыми известными брендами республики

В Адыгее проходит пресс-тур для журналистов юга России. В программе - знакомство с самыми известными брендами республики. Около 50 представителей ведущих СМИ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, федеральных печатных изданий и информационных агентств стали участниками традиционного пресс-тура по Адыгее.



11 октября журналисты посетили завершающееся строительство самого большого в России ветропарка, знакомились с историей Адыгеи в Национальном музее.

Устроители пресс-тура, комитет на делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Адыгеи, организовали для гостей историко-познавательные экскурсии, посвящённые знакомству со знаковыми брендами культурной и экономической жизни Адыгеи.

Одна из таких экскурсий прошла в Северокавказском филиале Государственного музея востока. Тема экскурса - «История адыгского национального костюма».

Артисты творческого объединения «Ошад» устроили для журналистов модное дефиле, где гости не только любовались красотой адыгского костюма, но и знакомились с его историей, старинными адыгскими песнями и танцами.

«Очень впечатлил этот экскурс в историю адыгского костюма. Это тем более важно ещё и потому, что сегодня народам России, как никогда, необходимо сохранять культурный код. Мы много говорим о глобализации, о том, что интернет - это эпоха новой культуры. Но людям надо сохранять свои основы, своё начало, свои корни, сближает народы. Именно это бережное отношение к национальной культуре мы сегодня и наблюдали», - поделился впечатлениями секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный.

Кроме того, за высокий профессионализм и личный вклад в развитие региональной журналистики Союз журналистов России наградил грамотами трёх представителей СМИ Адыгеи: Сергея Бойко (газета «Майкопские новости»), Саният Тугуз и Сусану Хачемизову (ГТРК «Адыгея»).

Ещё одна экскурсия для прессы прошла в стенах Адыгейского молзавода. Гости познакомились с производством знаменитого «Адыгейского сыра», а также узнали, что завод производит 15 видов сыров и 15 видов кисло-молочных напитков, а также сметану и йогурт. Тонны молочной продукции из Адыгеи пользуются заслуженной популярностью не только у жителей республики, но и на Кубани, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Ставропольском крае.