Пять игроков оренбургской «Надежды» вызваны в женскую сборную России

Новый наставник женской сборной России по баскетболу Александр Ковалев определился со списком игроков национальной команды на участие в матчах против Боснии и Герцеговины и Эстонии, которые пройдут 14 и 17 ноября соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

В список из 15 кандидаток попали пять представительниц оренбургской «Надежды». Это защитник Карина Низамова, форварды Дарья Намок, Ксения Тихоненко, Анастасия Шилова, а также центровой Альбина Ражева.

Игра в рамках квалификации Евробаскета-2021 против сборной Боснии и Герцеговины пройдет 14 ноября в Оренбурге. В отборочной группе C соперником национальной команды России, помимо Боснии и Герцеговины и Эстонии, будет Швейцария. Путевки в финальный турнир получат победители групп, а также пять из девяти лучших (по дополнительным показателям) обладателей вторых мест.

Андрей Сазонов