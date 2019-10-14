Экс-полицейский предстанет перед судом за «допрос» умершего

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в служебном подлоге и фальсификации доказательств. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Согласно фабуле дела, в мае этого года 38-летний дознаватель татарского отдела МВД изготовил протокол допроса потерпевшего по уголовному делу об угоне, а затем и уведомление об окончании следствия. Однако, как установили силовики, потерпевший не мог участвовать в следственных действиях и подписывать протоколы, так как в феврале он скончался от заболевания.

Бывшему полицейскому предъявили обвинение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и фальсификации доказательств (ч. 2 ст. 303 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Татарский райсуд Новосибирской области.

Илья Николаев