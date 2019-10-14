НЗХК определился с консультантом по созданию промышленного парка на своей площадке

Новосибирский завод химконцентратов (входит в структуру топливной компании ТВЭЛ госкорпорации «Росатом») определил подрядчика для оказания консалтинговых услуг по обоснованию создания индустриального парка на площадке предприятия. Как следует из протокола преддоговорных переговоров, победителем определено московское ООО «Ки партнер», оценившее свои услуги в 8,5 млн руб. при начальной стоимости торгов 15,4 млн руб. Всего было подано четыре предложения.

Подрядчик должен провести аудит площадки промышленного парка и аудит бизнес-среды Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, а также разработать «концепцию поэтапного формирования промышленного парка, основополагающих документов (бизнес-план, финансово-экономическая модель, дорожная карат и др.) для принятия решения об экономической целесообразности создания парка и его сертификации в Минпромторге РФ». Подписание договора с победителем, как следуете из данных торговой площадки, планируется до конца октября.

Как сообщало летом правительство Новосибирской области, общая площадь территории НЗХК — 125 га. ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» — один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран, производитель металлического лития и его солей. Выручка в 2018 году — 8 млрд руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб.

Оксана Павлова