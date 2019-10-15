Топ-100 стоматологических клиник России, работающих свыше трех лет*

|1
|Стоматология InWhite Medical
|Москва
|>Мосфильмовская ул., 53, н/п 125
|2
|Iceberg clinic
|Москва
|Щукинская ул., 2
|3
|Немецкий имплантологический центр
|Москва
|Наб. Тараса Шевченко, 1/2
|4
|Бостонский институт эстетической медицины
|Москва
|Мичуринский просп., 7, к. 1
|5
|Центр приватной стоматологии «Доктор Левин»
|Москва
|Ул. Льва Толстого, 5/1
|6
|Стоматология ОАО «Медицина»
|Москва
|2-й Тверской-Ямской пер., 10
|7
|Стоматология DLclinic
|Санкт-Петербург
|Большой просп. П. С., 9
|8
|Немецкий центр эстетической стоматологии SDent
|Москва
|Профсоюзная ул., 31, с. 1
|9
|Европейский стоматологический центр ЕМС
|Москва
|Ул. Щепкина, 35
|10
|Skydent
|Новосибирск
|Военная ул., 9/2
|11
|Стоматология Agami Center
|Москва
|Ул. Советской Армии, 17/52
|12
|Стоматологический центр «Дентика»
|Воронеж
|Ул. Ленина, 104-б
|13
|«Фамильная стоматология»
|Москва
|Ул. Маршала Рыбалко, 2, к. 3
|14
|Центр стоматологии «Виртуоз»
|Воронеж
|Ул. Владимира Невского, 14
|15
|Стоматологический центр «Ионика»
|Москва
|Ул. Соловьиная Роща, 16
|16
|Немецкий стоматологический центр
|Москва
|Волочаевская ул., 2, к. 1
|17
|Стоматология Alba Apex
|Москва
|Ул. Климашкина, 5
|18
|Стоматологическая практика «Альгарди»
|Москва
|Ул. Кржижановского, 13, к. 2
|19
|Центр персональной стоматологии Владимира Новикова
|Москва
|Лопухинский пер., 3, с. 3
|20
|Центр междисциплинарной стоматологии и неврологии
|Москва
|Комсомольский просп., 32, к. 2
|21
|Стоматологическая клиника «Грандмед»
|Санкт-Петербург
|Спасский пер., 14/35
|22
|Стоматологическая клиника US Dental Care
|Москва
|Олимпийский просп., 16, с. 5
|23
|Стоматология инновационных технологий Smile-at-Once
|Москва
|Ул. Станиславского, 11
|24
|Центр стоматологии инновационных технологий им. Тихонова И. Е.
|Тула
|Ул. Революции, 17а
|25
|Клиника эстетической стоматологии «Галадент»
|Уфа
|Российская ул., 94, к. 2
|26
|Стоматологическая клиника «Реутдент»
|Реутов
|Ул. Калинина, 26
|27
|Стоматология «Здоровье»
|Санкт-Петербург
|Ул. Бабушкина, 3
|28
|Центр стоматологии «Астрея»
|Красноярск
|Ул. Молокова, 1, к. 4
|29
|Стоматология «Дмитрович и коллеги»
|Москва
|Петровско-Разумовская аллея, 10
|30
|Стоматологическая клиника «Активстом»
|Москва
|4-й Крутицкий пер., 14
|31
|Стоматологическая клиника «Домодент»
|Домодедово
|1-я Коммунистическая ул., 31б
|32
|Клиника восстановительной стоматологии «В путь»
|Москва
|Ул. Усиевича, 13
|33
|Стоматологическая клиника «Май»
|Москва
|Симферопольский бульв., 29, к. 1
|34
|Семейная стоматология Family Smile
|Москва
|Воронцовская ул., 20
|35
|Профессорская стоматологическая клиника на Арбате
|Москва
|Ул. Арбат, 9, с. 2
|36
|Медико-стоматологическая клиника Shifa
|Москва
|Ломоносовский просп., 25, к. 1
|37
|Центр современной стоматологии на Бауманской
|Москва
|Бауманская ул., 32
|38
|«Стоматология 31»
|Москва
|Новинский бульв., 31
|39
|Стоматологическая клиника «Ольга»
|Волгоград
|Комсомольская ул., 6
|40
|Стоматология «Дентал Мир»
|Москва
|6-я Кожуховская ул., 3, к. 1
|41
|Стоматология «Мегадента Клиник»
|Екатеринбург
|Кузнечная ул., 83
|42
|Стоматологическая клиника ВИД
|Ростов-на-Дону
|Просп. Стачки, 177/2
|43
|Стоматология Esthetic Classic Dent
|Москва
|Садовая-Черногрязская ул., 3б, с. 1
|44
|Cтоматологический центр «Медилайн»
|Ульяновск
|Ул. 40-летия Победы, 9
|45
|Научно-клинический центр челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Sanabilis
|Москва
|Ул. Маршала Тимошенко, 17, к. 2
|46
|НУЗ «Центральная стоматологическая поликлиника ОАО РЖД»
|Москва
|Ул. Бутырская, 6, к. 3
|47
|Клиника «Фэйс Смайл»
|Москва
|Нахимовский просп., 56
|48
|Центр стоматологии «32»
|Орел
|Ул. Комсомольская, 32
|49
|Стоматология Kraftway Clinic
|Москва
|3-я Мытищинская ул., 16, с. 3
|50
|GMS Dental
|Москва
|1-й Николощеповский пер., 6/1
|51
|Центр стоматологии «32 Практика»
|Пермь
|Комсомольский просп., 28а
|52
|Стоматологическая клиника «Алекс»
|Жуковский
|Ул. Жуковского, 18
|53
|Стоматологическая клиника Dental House
|Санкт-Петербург
|Наб. Черной Речки, 51
|54
|Стоматологическая клиника «Авторская стоматология»
|Ростов-на-Дону
|Советская ул., 23/1
|55
|Стоматологическая клиника Smile Clinic
|Москва
|Смольная ул., 24а
|56
|Стоматологическая клиника «Наудент»
|Москва
|Ул. Гризодубовой, 1а
|57
|Медицинский центр «Тельмана 41»
|Санкт-Петербург
|Ул. Тельмана, 41, к. 1
|58
|Стоматологическая клиника «Миполь»
|Москва
|Куркинское ш., 17
|59
|Имплантологический центр NKclinic
|Москва
|Ленинский просп., 72/2
|60
|Стоматологическая клиника «Столица»
|Москва
|Просп. Мира 12, с. 3
|61
|Стомартстудио Leonardo
|Москва
|Истринская ул., 8, к. 3
|62
|Центр эстетической медицины «Ваш стоматолог»
|Воронеж
|Бульв. Пионеров, 17б
|63
|3D-стоматология «Новадэнт»
|Тула
|Ул. Демонстрации, 1г
|64
|Частная практика Ирины Зайцевой
|Москва
|Ул. Вавилова, 7
|65
|Стоматология «Доктор Дент»
|Санкт-Петербург
|Литейный просп., 24
|66
|Стоматологическая клиника «Белые клематисы»
|Москва
|Измайловский бульв., 38/11
|67
|Немецкая стоматология Recomendent
|Новосибирск
|Ул. Салтыкова-Щедрина, 118
|68
|Стоматология «Демостом»
|Москва
|Ружейный пер., 3
|69
|Академия пластической хирургии, медицинской косметологии и эстетической стоматологии Atribeaute Clinique
|Санкт-Петербург
|Новочеркасский просп., 33, к. 3
|70
|Стоматология «Ладент»
|Москва
|1-й Колобовский пер., 19, с. 3
|71
|Клиника «Стоматология Бест»
|Москва
|Октябрьская ул., 36
|72
|Стоматология «Доктор Осипов»
|Москва
|Ул. Косыгина, 5
|73
|Авторская стоматологическая клиника академика И. В. Маланьина
|Краснодар
|Московская ул., 79, к. 1
|74
|Швейцарская стоматологическая клиника Swiss Smile
|Москва
|Всеволожский пер., 2, с. 2
|75
|Happy Dents
|Москва
|Ленинский просп., 111, к. 1
|76
|Стоматологическая клиника «Анатомия улыбки»
|Москва
|Чапаевский пер., 3
|77
|Семейная стоматология «Интердент»
|Москва
|Ул. Артамонова, 16, к. 1
|78
|Стоматология «Лаки Смайл»
|Москва
|Тессинский пер., 5, с. 1
|79
|Стоматологическая студия «Тарилюкс»
|Хабаровск
|Ул. Дзержинского, 65
|80
|Studio32
|Москва
|Ул. Усачева, 62, c. 1
|81
|Стоматологическая клиника «Гильдия стоматологов»
|Санкт-Петербург
|Просп. Сизова, 21, к. 2
|82
|Стоматология «Аванстом»
|Москва
|Электродная ул., 2, с. 1а
|83
|Стоматологическая клиника Dentblanc
|Москва
|Мичуринский просп., 5
|84
|Клиника Firadent & Co.
|Москва
|Ул. Талалихина, 35
|85
|Стоматологическая клиника ЗУУБ.РФ
|Москва
|2-я Брестская ул., 46, с. 1
|86
|Многопрофильная клиника ЦЭЛТ
|Москва
|Ш. Энтузиастов, 62
|87
|Стоматологическая клиника DiezDent
|Москва
|Ул. Авиаконструктора Микояна, 14/4
|88
|«Стоматологическая практика 14x14»
|Балашиха
|Ш. Энтузиастов, 36
|89
|Стоматология «Бест Клиник»
|Москва
|Новочеремушкинская ул., 34, к. 2
|90
|Atis Faber
|Челябинск
|Ул. Пушкина, 71
|91
|Стоматология «Имплантмастер»
|Москва
|Малый Сухаревский пер., 9. с. 1
|92
|«Клиника доктора Осиповой»
|Москва
|Ул. Островитянова, 9, к. 1
|93
|Стоматология «Витал ЕВВ»
|Екатеринбург
|Ул. Шейнкмана, 136
|94
|Стоматология «Доктор Бон»
|Москва
|Братиславская ул., 10
|95
|Стоматологическая клиника «Подмосковье»
|Ярославль
|Ул. Некрасова, 41
|96
|Стоматологическая клиника «Юнидент»
|Тюмень
|Ул. 8 Марта, 2/5
|97
|Стоматологическая клиника «Имплантс»
|Владивосток
|Шилкинская ул., 6в
|98
|Клиника израильской эстетической медицины «Seline Clinic
|Москва»
|Большой Кондратьевский пер., 7
|99
|Центр клинической стоматологии Dental Dream
|Москва
|Зоологическая ул., 2
|100
|Центр эстетической медицины «Реновацио»
|Красноярск
|Ул. Весны, 7д