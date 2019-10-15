15 октября, вторник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Топ-30 стоматологических клиник России, работающих до трех лет*

"Здравоохранение". Приложение от , стр. 4
Место Название Город Адрес
1 Немецкий Дентальный Имплантологический Центр Москва Мичуринский проспект, 26
2 Центр Цифровой Стоматологии МарТ’и Москва 3-й Павелецкий проезд, 3
3 Пародонтологический Центр Максима Копылова MaxTreat Москва 2-я Черногрязская, 6к2
4 Crocodent Москва Шмитовский проезд, 3с2
5 Стоматологическая клиника DAZHAEV Москва 3-я улица Ямского поля, 9к6
6 3DENT DENTAL CLINIC Москва Нижняя Красносельская 35 стр. 23
7 GENERATION Family Dentistry Москва Ефремова, 10к1
8 Клинико-диагностический центр High Guard Clinic Москва Рыбников переулок, 1
9 Клиника цифровой стоматологии HOUSTON Санкт-Петербург Кременчугская 9
10 Белая Радуга Москва Котельническая набережная, 25с1
11 Клиника инновационной стоматологии «Академия улыбки» Брянск имени А. Ф. Войстроченко, 2
12 Центр лазерной стоматологии и косметологи ROCOSCLINIC Москва 17-й Марьиной рощи проезд, 1
13 Family Smile Смоленск Воробьева, 11/9
14 Клиника эстетической стоматологии Vimontale Москва Зеленый проспект, 48к3
15 Швейцарская стоматология Челябинск Кирова, 159
16 Стоматологическая клиника «Денталь» Москва 1-й Тверской-Ямской переулок, 16
17 Doctor Mun Москва Напрудный переулок, 15
18 ValiDent Москва Первомайская , 60к1
19 Институт имплантологии «СтомДом» Москва Фридриха Энгельса, 6с2
20 Стоматологическая клиника «Бюро 32» Москва Беговая, 7
21 Центр цифровой стоматологии Ortus Dental Казань Восход, 16
22 G&G clinic Москва Мичуринский проспект, 6к3
23 Dental House Старый Оскол Прядченко, 137
24 Стоматология White Санкт-Петербург Варшавская ул., 6к2, стр. 1
25 Chronomedics Dental Clinic Москва Денисовский переулок, 22
26 Стоматологическая клиника БОХО Санкт-Петербург проспект Энгельса, д. 21
27 Авторская стоматология Dr. Kurov Москва Ходынский бульвар, дом 2.
28 World Dent Ростов-на-Дону Текучева, 139/94
29 ATLANTIS DENTAL CLINIC Москва Кронштадтский бульвар, 6к1
30 Стоматологическая клиника Dental Hall Уфа Комсомольская, 107

По данным Startsmile.

*Полные данные доступны на startsmile.ru.

Комментарии

Печать

PDF-версия

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя