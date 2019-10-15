Топ-30 стоматологических клиник России, работающих до трех лет*

|1
|Немецкий Дентальный Имплантологический Центр
|Москва
|Мичуринский проспект, 26
|2
|Центр Цифровой Стоматологии МарТ’и
|Москва
|3-й Павелецкий проезд, 3
|3
|Пародонтологический Центр Максима Копылова MaxTreat
|Москва
|2-я Черногрязская, 6к2
|4
|Crocodent
|Москва
|Шмитовский проезд, 3с2
|5
|Стоматологическая клиника DAZHAEV
|Москва
|3-я улица Ямского поля, 9к6
|6
|3DENT DENTAL CLINIC
|Москва
|Нижняя Красносельская 35 стр. 23
|7
|GENERATION Family Dentistry
|Москва
|Ефремова, 10к1
|8
|Клинико-диагностический центр High Guard Clinic
|Москва
|Рыбников переулок, 1
|9
|Клиника цифровой стоматологии HOUSTON
|Санкт-Петербург
|Кременчугская 9
|10
|Белая Радуга
|Москва
|Котельническая набережная, 25с1
|11
|Клиника инновационной стоматологии «Академия улыбки»
|Брянск
|имени А. Ф. Войстроченко, 2
|12
|Центр лазерной стоматологии и косметологи ROCOSCLINIC
|Москва
|17-й Марьиной рощи проезд, 1
|13
|Family Smile
|Смоленск
|Воробьева, 11/9
|14
|Клиника эстетической стоматологии Vimontale
|Москва
|Зеленый проспект, 48к3
|15
|Швейцарская стоматология
|Челябинск
|Кирова, 159
|16
|Стоматологическая клиника «Денталь»
|Москва
|1-й Тверской-Ямской переулок, 16
|17
|Doctor Mun
|Москва
|Напрудный переулок, 15
|18
|ValiDent
|Москва
|Первомайская , 60к1
|19
|Институт имплантологии «СтомДом»
|Москва
|Фридриха Энгельса, 6с2
|20
|Стоматологическая клиника «Бюро 32»
|Москва
|Беговая, 7
|21
|Центр цифровой стоматологии Ortus Dental
|Казань
|Восход, 16
|22
|G&G clinic
|Москва
|Мичуринский проспект, 6к3
|23
|Dental House
|Старый Оскол
|Прядченко, 137
|24
|Стоматология White
|Санкт-Петербург
|Варшавская ул., 6к2, стр. 1
|25
|Chronomedics Dental Clinic
|Москва
|Денисовский переулок, 22
|26
|Стоматологическая клиника БОХО
|Санкт-Петербург
|проспект Энгельса, д. 21
|27
|Авторская стоматология Dr. Kurov
|Москва
|Ходынский бульвар, дом 2.
|28
|World Dent
|Ростов-на-Дону
|Текучева, 139/94
|29
|ATLANTIS DENTAL CLINIC
|Москва
|Кронштадтский бульвар, 6к1
|30
|Стоматологическая клиника Dental Hall
|Уфа
|Комсомольская, 107