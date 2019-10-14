Сергей Галицкий примет участие в предпринимательском форуме «Дело за малым!» Российский бизнесмен, участник списка Forbes Сергей Галицкий примет участие в предпринимательском форуме «Дело за малым!». Как отметили в орг.комитете, он станет спикером пленарного заседания, которое пройдет в первый день форума.

«Как известно, Сергей Николаевич не часто появляется на публичных мероприятиях. Однако, форум «Дело за малым!» он посещает уже во второй раз. Безусловно, его опыт и экспертное мнение востребованы предпринимательским сообществом», - подчеркнул врио руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов.

Пленарное заседание «Человеческий капитал: фактор национального прорыва» пройдет на главной сцене форума в первый день, 18 октября. Спикерами станут губернатор региона Вениамин Кондратьев, бизнесмен Сергей Галицкий, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по делам предпринимателей Борис Титов и другие представители власти и бизнеса.

Предпринимательский форум «Дело за малым!» пройдет в Краснодаре 18 и 19 октября. Деловая программа предусматривает выступление более 100 спикеров, ожидается участие не менее 15 тысяч человек. Форум проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие в форуме бесплатное, но обязательна регистрация на сайте delozamalim.com