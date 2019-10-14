В Краснодарском крае с начала года суды прекратили около 2 тысяч уголовных дел

Председатель краснодарского краевого суда Алексей Шипилов во время встречи с журналистами сообщил, что прекращение судом уголовного преследования – достаточно частое явление в регионе. По словам председателя суда, небольшое количество оправдательных приговоров (с начала года в крае их было вынесено всего пять) не свидетельствует об обвинительном уклоне судов и не дает полной картины деятельности судебной системы: из 14 тыс. уголовных дел, оконченных производством в судах в текущем году, 2 тысячи дел прекращены, в том числе по реабилитирующим основаниям.

По словам Алексея Шипилова, около 40% уголовных дел рассматривается судами в особом порядке, то есть подсудимые признают вину, что не предусматривает вынесение оправдательного приговора. Из 12 тыс. человек, осужденных в Краснодарском крае с начала года, к реальным срокам отбытия наказания приговорены 5 тыс. человек, то есть около 35% от общего количества осужденных, остальным избрана мера наказания, не связанная с лишением свободы (условный срок, штраф, исправительные работы).

Анна Перова, Краснодар