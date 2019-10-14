В Самарской области к 2022 году планируется открыть 12 мусоросортировочных станций

К 2022 году в Самарской области будут построены 12 мусоросортировочных станций. В конце прошлой недели один из таких объектов открылся в Новокуйбышевске. В первом квартале 2020 года еще одна станция начнет работу в Волжском районе в Преображенке. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Маркова.

«Мощность новой станции (в Новокуйбышевске.– “Ъ-Волга”) – до 100 тыс. т. Станция оснащена тремя конвейерами – цепным и двумя ленточными»,– говорится в сообщении.

Планируется, что объект сможет обрабатывать до 20 т твердых коммунальных отходов (ТКО) в час. На станции используется отечественное оборудование.

Георгий Портнов