Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом. Судья убежден, что «бессчетные средства», потраченные на образовательные реформы, нужно было использовать «на достойную оплату преподавательского труда». Помимо этого господин Арановский упрекнул ректоров российских вузов за то, что они отказались от «самоуправления и академической свободы» и в результате «обслуживают систему, которая выдает разрешения на профессию».

На мысли о состоянии российской системы образования судью натолкнула жалоба, направленная в КС бывшим предпринимателем Михаилом Чайковским. В 2015 году его отказались признать безработным и назначить ему пособие из-за отсутствия справки «о среднем заработке с последнего места работы» и «документа, удостоверяющего квалификацию». КС встал на сторону мужчины и признал, что в случае «длительного перерыва в трудовой деятельности» гражданин может быть признан безработным и без указанной справки.

Подробности — в публикации “Ъ” «Судья КC вынес вердикт российскому образованию».