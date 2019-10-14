В Верхнем Уфалее снова отключили отопление из-за аварии

В Верхнем Уфалее вновь произошла коммунальная авария. Из-за ремонта теплотрассы 14 октября несколько домов в центре города остались без отопления, сообщает пресс-служба администрации города.

14 октября из-за ремонта теплотрассы отопления не будет в домах 190, 190а, 190б, 192 на улице Ленина, 39 и 39а по улице Прямицина, в доме №7 на улице Уфалейской. 15 октября ремонтные работы в центре города продолжатся, и отопление отключат в городской поликлинике на улице Ленина, в «Центре искусств», а также в домах №33, 35, 37 по улице Прямицина.

15 октября будет проводиться ремонт на трансформаторной подстанции, из-за этого без света останутся жители дома №44 по улице Культуры и поселка Нижний Уфалей. 17 октября электричество отключат в поселке Черемшанка.

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин в конце прошлой недели поручил провести проверку по факту отключения теплоснабжения в Верхнем Уфалее. Ситуация в городе находится на контроле у прокуратуры.

В конце сентября Верхний Уфалей на несколько дней оставался без воды. Перебои с водоснабжением наблюдались с 21 по 26 сентября в центральной части города из-за того, что вышел из строя насос на водозаборной скважине. 8 октября из-за аварии на сетях было отключено теплоснабжение в поселке Никельщиков. Мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова получила прокурорское представление из-за допущенных коммунальных аварий, которые нарушили интересы жителей города.