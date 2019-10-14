В Ставрополе задержали подозреваемого в торговле оружием

Полицейские Ставрополя совместно с сотрудниками краевого УФСБ России задержали подозреваемого в торговле оружием, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Правоохранители установили, что местный житель незаконно хранит оружие и боеприпасы. Сотрудники полиции провели контрольную закупку и приобрели у мужчины патроны. Осуществив еще несколько закупок, полицейские задержали подозреваемого с поличным и доставили в городской отдел внутренних дел.

Сотрудники полиции провели семь обысков по нескольким местам жительства задержанного и изъяли порядка 260 предметов, похожих на боеприпасы, два пистолета и другое оружие. Экспертиза показала, что изъятые патроны различного калибра являются боеприпасами к спортивному, охотничьему и боевому огнестрельному нарезному оружию и изготовлены промышленным способом, а пистолеты Макарова и конструкции Марголина пригодны для стрельбы. Кроме того, у подозреваемого нашли марихуану.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела о незаконном приобретении, хранении, передаче и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ), незаконном приобретении, передаче, сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч.1 ст.222.1 УК РФ), а также незаконном приобретении и хранении наркотиков (ч.1 ст.228 УК РФ).

Дарья Голякова