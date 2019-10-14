Организатора питания учеников Фроловской школы оштрафуют за суп с насекомыми

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю начало административное расследование в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего организацию питания во Фроловской средней общеобразовательной школе. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в супе, поданном школьникам, находились насекомые.

Как сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора, на пищеблоке в сыпучих продуктах (крупах) обнаружены амбарные вредители. Реализация всей сыпучей продукции до результатов лабораторного исследования приостановлена. Организатора питания обязали до 14 октября провести дезинфекцию пищеблока, испорченные крупы должны быть изъяты и заменены.

В отношении ИП будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 14.43 КоАП РФ.