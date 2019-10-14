Суд на Ямале оштрафовал мужчину, который случайно застрелил зятя на охоте

В Пуровском районе Ямала мужчина случайно застрелил родственника на охоте. Инцидент произошел 14 сентября 2019 года в 40 километрах от поселка Сывдарма. По данным следствия, при разгрузке надувной лодки были нарушены правила обращения с оружием. Передавая ружье зятю, тесть случайно нажал на курок. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ведомстве пояснили, что мужчина впервые совершил преступление, всячески способствовал раскрытию дела и добровольно заплатил причиненный ущерб, поэтому был освобожден от уголовной ответственности. «По решению суда уголовное преследование прекращено, мужчине назначен судебный штраф в размере 55 тыс. руб.», — сообщили в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Анна Макушина