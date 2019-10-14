В среднем на одного жителя Татарстана приходится 26,7 кв.м жилья

Татарстан занял 13-е место среди регионов России по темпам ввода жилья. В республике с июля 2018 года по июнь 2019-го ввели 0,671 кв. м. жилой площади на человека. В среднем на одного жителя приходится 26,7 кв. м. жилья.Исследования провели специалисты РИА «Рейтинг».

Лидером рейтинга стала Ленинградская область, где ввод жилья с июля 2018 года по июнь 2019-го составил 1,221 кв.м жилой площади на человека. В среднем на одного местного жителя здесь приходится 29 кв.м. Второе место заняла Московская область (1,111 кв.м жилой площади и 32,7 кв.м на человека). Тройку лидеров замкнула Тюменская область (0,881 кв.м. жилой площади и 27,8 кв.м на человека). Меньше всего ввод жилья за указанный период составил в Чукотском автономном округе (0,024 кв.м). Чуть лучше показатели в Магаданской (0,025 кв.м)и Мурманской областях (0,072 кв.м).

В России с июля 2018 года по июнь 2019-й ввели 0,52 кв.м жилой площади на человека. В среднем на одного россиянина приходится 25,8 кв.м.

"Ъ-Казань"