В Казани для противогололедной обработки дорог закупили 75 тысяч тонн песчано-солевой смеси

В Казани 15 октября дорожные службы перейдут на зимний режим работы. В связи с этим для противогололедной обработки городских дорог закупили 75 тыс. тонн песчано-солевой смеси и 6,5 тыс. тонн реагента, говорится в сообщении мэрии. Кроме того, в конце 2019 года запланировано приобретение еще 13 тыс. тонн реагента.

В преддверии зимнего сезона в Казани были закуплены 25 мини-тракторов и 10 специализированных тротуароуборочных машин, которые подходят для круглогодичной работы. Это даст возможность сократить сезонный дефицит дорожных рабочих на 320 человек. Уборкой тротуаров и пешеходных улиц в Казани будут заниматься порядка 600 дорожных рабочих и свыше 90 единиц техники малой механизации, уточнили в мэрии.

На сегодняшний день к работе в зимний сезон в Казани готово 90% техники. Всего в парке снегоуборочной техники города числятся 550 единиц, среди которых 235 автомобилей для операций первой очереди, в том числе 132 комбинированные дорожные машины и 103 тракторные щетки. Также в Казани разработали оперативный план «Буран», который в случае резкого ухудшения погоды позволит увеличить число снегоуборочной техники в городе до 1 тыс. единиц.

"Ъ-Казань"