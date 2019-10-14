На нового подрядчика по ремонту дорог в Челябинске завели дело о сговоре на торгах

ФАС России завела дело на подрядчика по ремонту дорог в Челябинске «Нижавтодорстрой» (Нижний Новгород). Компания вместе с девятью другими дорожными организациями подозревается в заключении антиконкурентного соглашения, сообщает пресс-служба федерального антимонопольного ведомства.

В деле ФАС о сговоре на торгах фигурируют ООО «Нижавтодорстрой», ООО «Магистраль», ООО «ЯКК», ООО «Ресурсы», ООО «Автодорстрой», ООО «Нижегородавтодор», ООО «Дорожник», ООО «СК Конструктив», ООО «Техстрой» и ООО «Премьер». Сумма контрактов, заключенных в результате антиконкурентного соглашения, превышает 3,4 млрд руб. Отметим, компании «Магистраль», «ЯКК», «Автодорстрой», «Дорожник» занимаются дорожным строительством в Челябинской области.

Как отметила после аппаратного совещания врио мэра Наталья Котова, возбуждение антимонопольного дела не скажется на работе «Нижавтодорстроя». «Там речь идет о ряде компаний, порядка десяти компаний. У нас контракт завершается 25 октября. Работы были выполнены. Если были какие-то нарушения со стороны “Нижавтодорстроя”, это предмет рассмотрения ФАС», - заявила Наталья Котова.

Как сообщал “Ъ-Южный Урал”, контракт на ремонт 18 улиц в Челябинске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был заключен с отставанием на 2,5 месяца из-за того, что Челябинское УФАС дважды отменяло результаты торгов. Заказчиком закупки выступает управление дорожного хозяйства Челябинска. Договор на 827,7 млн руб. заключили с «Нижавтодорстроем». Подрядчик приступил к работам только 12 июня. По условиям договора, подрядчик должен до 25 октября отремонтировать 18 улиц и нанести дорожную разметку.