Бывший вице-губернатор Челябинской области Сандаков выйдет из колонии досрочно

Копейский городской суд удовлетворил заявление осужденного экс-заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова о замене неотбытого срока в колонии на более мягкое наказание. Ему назначены принудительные работы, сообщает пресс-служба горсуда. Это наказание он будет отбывать два года семь месяцев.

Прокуратура не возражала против удовлетворения ходатайства. Суд учел, что Николай Сандаков отсидел в колонии половину срока, не имел взысканий, не нарушал режим, частично выплатил назначенный штраф, имеет на иждивении трех детей и пожилых родителей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре прошлого года бывший вице-губернатор был приговорен к 5,5 годам лишения свободы колонии строгого режима и штрафу в размере 7 млн руб. Он был признан виновным в мошенничестве на 1,5 млн руб. и получении взятки в виде охраны дома стоимостью более 1 млн руб.