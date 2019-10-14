В Ставрополе построят школу на 1,5 тыс. мест

Проект школы в Ставрополе на 1,5 тыс. мест отправили на госэкспертизу, сообщает пресс-служба министерства строительства региона. Образовательное учреждение примкнет к жилому комплексу «Российский».

По проекту здание школы будет состоять из пяти блоков. Туда войдет административный блок, блок начального обучения, блок основного общего и среднего обучения, спортивный блок с актовым залом на 550 мест и столовой, а также спортивный блок с бассейном. Блоки будут соединены между собой надземными переходами.

В здание проведут скоростной интернет, а также оснастят оборудованием передачи сигнала на пульт вневедомственной охраны и автоматической системой передачи сигнала о пожаре в службы экстренного реагирования.

Дарья Голякова