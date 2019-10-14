Две жительницы Новосибирска, легализовавшие 500 мигрантов, получили условные сроки

В Новосибирске суд рассмотрел дело об организации нелегальной миграции, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Обвиняемыми по нему проходили две местные жительницы — Лариса Поданева и Анаит Асликян.

По версии следствия, с помощью поддельных трудовых договоров и фиктивных бланков временной регистрации они обеспечили незаконную миграцию свыше 500 иностранным гражданам. Среди них, как установили органы госбезопасности, были установлены граждане, причастные к деятельности экстремистских организаций.

В отношении Ларисы Поданевой и Анаит Асликян чекисты завели дело по ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции группой лиц), в арендованном ими офисе оперативники обнаружили поддельные печати и документы. Каждой из Ленинский райсуд Новосибирска назначил по два года условно. Мигранты, которых они обеспечили поддельными бумагами, депортированы за пределы страны.

Илья Николаев