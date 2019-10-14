На Кубани стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 5%

По итогам третьего квартала 2019 года в Краснодарском крае средняя цена долгосрочной аренды однокомнатных квартир снизилась на 5% по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составила 13 тыс. руб., сообщает пресс-служба «Авито Недвижимость». В соседней Ростовской области тоже произошло снижение, но всего на 1,2%. Теперь средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры там составляет 10,2 тыс. руб.

На Ставрополье, напротив, цены на аренду таких квартир значительно выросли. На конец третьего квартала они составили 9,8 тыс. руб., что на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом по России средняя стоимость однокомнатных квартир выросла на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16 тыс. руб. Причиной для роста цен специалисты «Авито» называют подорожание первичной и вторичной недвижимости и рост спроса на аренду.

Дарья Голякова