Централизованные закупки в Удмуртии дали экономию почти на 2 млрд рублей

Экономия при проведении централизованных закупок и закупок в электронном магазине «Малые закупки Удмуртской Республики» за девять месяцев 2019 года составила 1 млрд 953 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

В рамках федерального закона № 44-ФЗ за этот период Региональным центром закупок было объявлено 12 434 процедуры закупок на общую сумму 23,67 млрд руб. По 10 255 процедурам на общую сумму 21,68 млрд руб. определен победитель.

Экономия по итогам процедур закупок, по которым определен победитель, в рамках федерального закона № 44-ФЗ составила 1 млрд 450,63 млн рублей.

В рамках федерального закона № 223-ФЗ было объявлено 3 899 процедур закупок на общую сумму 9,57 млрд руб., по 3 508 процедурам на общую сумму 6,66 млрд руб. определен победитель.

По закупкам в рамках № 223-ФЗ экономия составила 461,46 млн руб., в том числе по конкурентным закупкам – 415,83 млн руб., по закупкам у единственного поставщика – 45,63 млн руб.

В сентябре, также как и в августе, прошло увеличение количества заказчиков муниципальных образований, заключивших соглашение с Региональным центром закупок о передаче полномочий на осуществление закупок по федеральному закону № 223-ФЗ: их стало 157.

Количество заказчиков, осуществляющих закупки централизованно в Региональном центре закупок на 30 сентября 2019 года составляет 2 299 – по 44-ФЗ и 434 – по 223-ФЗ.

Экономия при отборе единственного поставщика региональными заказчиками и заказчиками муниципальных образований через электронный магазин «Малые закупки Удмуртской Республики» путем выбора наилучшего предложения за 9 месяцев составила 41,28 млн. руб. В сентябре электронный магазин начали использовать заказчики при осуществлении закупок по 223-ФЗ.