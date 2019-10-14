В рамках акции В Челябинской области задолженность по имущественным налогам граждан снизилась на 337,4 млн. рублей

В течение четырех месяцев более 300 сотрудников информировали жителей Южного Урала о задолженности по имущественным налогам, о применяемых ставках и льготах, разъясняли права и обязанности налогоплательщиков в конкретных жизненных ситуациях. Мероприятия проходили в рамках акции налоговой службы «В отпуск без долгов».

Более 20 тысяч посетителей налоговых инспекций подключились к «Личному кабинету для физических лиц» для своевременной оплаты налогов, декларирования доходов и получения актуальной информации по интересующим вопросам.

Благодаря взаимодействию с органами местного самоуправления и управляющими компаниями в акции налоговой службы приняли участие около 58 тысяч налогоплательщиков, которые посетили семинары и «круглые столы», смогли увидеть информационные сообщения на автовокзалах, в общественном транспорте, отделениях МФЦ, образовательных учреждениях, автозаправочных станциях, рынках и торгово-развлекательных центрах, на проходных крупных предприятий и многоквартирных домах.

Для граждан, не уплативших налоги в срок, наличие недоимки приведет к неприятным последствиям в виде ежедневного начисления пени или ограничения выезда за границу.