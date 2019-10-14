Принцип «одного окна»

С 1 января следующего года отменяется обязанность представлять бухгалтерскую отчетность в Росстат. Направлять ее необходимо будет только в налоговые органы.

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете», на ФНС России возложены функции по формированию и ведению государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).

Бухгалтерская отчетность представляется в виде электронного документа (отчетность – xml, аудиторское заключение - pdf) через операторов электронного документооборота.

Для субъектов малого предпринимательства предусмотрен переходный период:

в 2020 году отчетность может представляться «на бумаге»;

с 2021 года – в электронном виде.

Вся информация будет размещена в открытом доступе на сайте ФНС России. Найти организацию можно будет с помощью гибкого поиска (по названию, ИНН, адресу и т.д.), а отчетность можно будет скачать с электронной подписью ФНС России. С перечнем операторов электронного документооборота можно ознакомиться на сайте ФНС России и на информационных стендах налоговых органов.

Напомним, что годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность налогоплательщики предоставляют не позднее 31 марта следующего года.