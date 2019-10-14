В Перми обсудили ход реализации городских инвестпроектов

По словам представителей мэрии, в Орджоникидзевском районе Перми, на ул. Гайвинской, 50, будет построен плавательный бассейн. В микрорайоне Железнодорожном к 2023 году будет построен новый детский сад, он будет расположен на ул. Ветлужской, 89, и примет 300 детей. По словам начальника департамента планирования и мониторинга администрации Перми Елены Крузель, реализация текущих инвестпроектов идет в соответствии с графиком. Ведется реконструкция девяти образовательных учреждений, ледовой арены «Здоровье». Продолжается строительство экстрим-парка, плавательного бассейна на ул. Гашкова, спортивного центра по ул. Академика Веденеева.

Депутаты задали ряд уточняющих вопросов по документальному сопровождению, центрам ответственности и взаимодействию исполняющих органов. «Продолжаю подчеркивать важность прозрачности, понятности и доступности проектов. Пока все расплывчато, реализация проектов стоит на «тормозах». Администрация, взявшая определенный темп, должна его сохранить и не допускать задержек. Депутатский корпус готов оказывать в этом всяческую поддержку», – подчеркнул первый зампред гордумы Дмитрий Малютин.

После обсуждения проектов инвесткомиссия одобрила предложения администрации Перми.