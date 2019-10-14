Вопрос объединения Можги и Можгинского района в Удмуртии вынесли на публичные слушания

В Можге пройдут публичные слушания по поводу объединения этого муниципального образования с Можгинским районом. Решение об этом приняли на заседании городской думы, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Публичные слушания по вопросу преобразования поселений, входящих в состав муниципального образования «Можгинский район», и городского округа «Город Можга» путем их объединения и наделения городского округа статусом муниципального округа состоятся 6 ноября в 16:30 в актовом зале заседаний администрации города. Предложения от населения принимаются в срок до 31 октября.