Самарскую кондитерскую фирму заподозрили в недобросовестной конкуренции

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области возбудило дело в отношении ООО «Лукаморье» по признакам недобросовестной конкуренции. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в УФАС обратилось ООО «Нестле Россия». Производитель заявил, что компания является владельцем товарных знаков Kit Kat и Nesquik. Фирма ООО «Лукаморье» из Самарской области реализовывала кондитерскую продукцию «Катя Кэт» и «Мистик», используя упаковки, схожие по оформлению с товаром ООО «Нестле Россия».

В УФАС установили, что ООО «Нестле Россия» обращалось к ООО «Лукаморье» с требованием о прекращении введения в оборот кондитерских изделий «Мистик». Самарская фирма заявляла, что распространение продукции «Мистик» прекращено». Однако ООО «Лукаморье» впоследствии начало выпуск продукции «Катя Кэт».

В УФАС приняли решение возбудить дело в отношении самарской фирмы по ст. 14.6 Закона о защите конкуренции.

Андрей Сазонов