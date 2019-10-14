«Отношение к детям определяет состояние общества»

Тысячи жителей Саратова в воскресенье пришли проститься с убитой девятилетней девочкой. Целыми семьями они несли к храму цветы и игрушки. По данным полиции, всего собралось более 3 тыс. человек. Ребенок пропал 9 октября. Искать ее стали всем городом: жители разбились на группы и прочесывали свои микрорайоны. Спустя два дня тело школьницы нашли в заброшенном гараже. Но полиция не объясняла ситуацию, и люди ночью вышли на стихийный митинг, требуя выдать им убийцу. Подозреваемый арестован — он признался в содеянном. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает произошедшее в Саратове важной иллюстрацией происходящего в стране.

Отношение к детям, как лакмусовая бумажка, определяет состояние общества. Детские улыбки вызывают умиление, а их слезы разрывают нам сердца. Через описание детских трагедий мы острее всего воспринимаем ужасы войны, геноцида и даже природных катаклизмов. И именно счастливыми карапузами прикрывались самые кровавые диктаторы, именуемые пропагандой «лучшими друзьями детей». Так что не отчеты по индексации зарплат и росту ВВП, но когда-то Беслан, «Зимняя вишня», а сегодня саратовская трагедия — главные индикаторы того, что происходит в России. Выпукло и наглядно: тысячи горожан, вышедшая на поиски девятилетней девочки, митинг в гаражах с требованием расправы над задержанным и, конечно, вброшенная в информационное пространство «старая песня о главном» — возвращение смертной казни. Все это последовательно демонстрирует рост мобилизационной активности, полный правовой нигилизм и тотальное непонимание настроений россиян нашими якобы народными избранниками. Последнее особенно важно.

Вышедшие на улицы ночного Саратова люди вовсе не требовали отменить мораторий на высшую меру. Скандирование слова «открывай», обращенного к полицейской машине,— не более чем парафраз московских «допускай» и «отпускай». Этакая форма прямой демократии при полном недоверии к государственным органам власти, правосудию и их способности справиться с преступностью. Как из этого можно сделать вывод о необходимости применения смертной казни за, цитирую, «насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству», знает, видимо, только сам депутат Евгений Примаков. И специалисты по соцсетям Госдумы, устроившие на своей странице «ВКонтакте» голосование по сакраментальному вопросу: «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?» А куда предательство Родины и коррупцию дели? И почему просто смертную казнь? Для большего хайпа могли бы предложить выбор между четвертованием и гильотиной.

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Ну и, конечно, что за трагедия ребенка без профильного омбудсмена. Слова родителей о проблемах с детской безопасностью в городе уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова тоже поняла по-своему. Не мудрствуя лукаво, предложила ужесточить наказания за «ужасающие преступления». Оказывается, она уже разработала соответствующий пакет мер и передала куда следует на рассмотрение. И в нем явно содержатся не предложения о профилактических мерах по мониторингу насильников или организации банальных школьных автобусов, и даже не об отказе от декриминализации домашнего насилия, в результате которого и происходит большинство детских убийств — там-то, по ее мнению, существующих механизмов вполне достаточно. Оно и понятно: все остается в семье, ну и бог с ними. А вот когда дети, глядя на безнаказанные домашние побои, вырастут со склонностью к насилию, тут омбудсменские идеи и пригодятся. Со всей строгостью подготовленных законодательных инициатив.