РАНХиГС проверит зарплату преподавателей в сибирском филиале

Ректор РАНХиГС Владимир Мау направит специальную комиссию в сибирский филиал академии, чтобы проверить размер оплаты труда преподавателей и проработать вопрос об увеличении стоимости академического часа. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказала председатель профсоюзного комитета работников института Галина Плясуля.

«В четверг вечером позвонил господин Мау и попросил приехать в Москву для встречи по вопросу оплаты труда. Помимо меня поехали член переговорной комиссии Наталья Скорых и директор филиала Сергей Сверчков»,— сказала Галина Плясуля. По ее словам, «преподаватели устали достигать среднего уровня зарплаты высокой выработкой более 2 тыс. часов, так как это сказывается на качестве учебного процесса». Сроки проверки и состав комиссии пока не определены.

Ранее около 100 преподавателей сибирского филиала РАНХиГС выразили недовольство оплатой своего труда и написали обращение на имя ректора академии Владимира Мау. После этого была создана двусторонняя комиссия из представителей администрации и трудового коллектива для решения вопроса.

Юлия Сасевич