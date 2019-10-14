В Удмуртии стоимость аренды однокомнатных квартир за год выросла на 4,3%

По итогам третьего квартала 2019 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Удмуртии выросла с 8 342 до 8 701 руб., или на 4,3%. Такие данные приводит «Авито Недвижимость». При этом среди регионов России Удмуртия занимает третье место по дешевизне аренды такого жилья. Доступнее однокомнатные квартиры в Воронежской области и Башкортостане.

По итогам III квартала 2019 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры выросла в России на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16 тыс. руб. Таким образом, стоимость аренды впервые за пять лет поднялась до уровня августа 2014 года, периода, когда официальный курс доллара еще не превышал 37 руб.

В III квартале в Удмуртии средняя цена аренды двухкомнатных квартир выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (11,5 тыс. руб.), а трехкомнатного жилья – на 1,9% за год (19,9 тыс. руб.).