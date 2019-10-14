Назначен председатель КУИЗО администрации Челябинска

Врио мэра Наталья Котова назначила председателем комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска Оксану Шейкину. Она была заместителем бывшего руководителя ведомства Сергея Чигинцева. О назначении было объявлено на аппаратном совещании в мэрии.

С 1999 по 2009 год Оксана Шейкина была начальником отдела исполнения службы судебных приставов. С 2012 года она была назначена заместителем начальника контрольно-ревизионного управления администрации Челябинска. С марта 2015 занимала должность заместителя председателя КУИЗО Челябинска.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», бывший председатель КУИЗО администрации Челябинска Сергей Чигинцев ушел в отставку по собственному желанию в начале сентября. Он занимал этот пост с 2015 года. Обязанности руководителя ведомства временно исполняла другой заместитель господина Чигинцева Светлана Шавлова.