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СПЧ предлагает пересмотреть законы об экстремизме

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России считает, что нужно реформировать антиэкстремистское законодательство. Эксперты подготовили ряд поправок, конкретизирующих нормы в религиозной сфере, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ. Его планируется представить в среду, 16 октября, на совместном заседании комиссий СПЧ и Совета при президенте по взаимодействию с религиозными объединениями.

В СПЧ предлагают дать четкое определение понятию «экстремистская деятельность» и зафиксировать ясную трактовку нормы о миссионерстве. Причиной для совершенствования законодательства правозащитники назвали пакет антитеррористических поправок, разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым и принятый в 2016 году. Этот пакет поправок, по мнению СПЧ, «открывает значительный простор для чрезмерных, необоснованных и зачастую прямо антиконституционных ограничений прав и свобод граждан, в том числе ограничений свободы совести».

Как считают в СПЧ, правоохранительные органы слишком широко трактуют «унижение достоинства людей» и «возбуждение ненависти и вражды» (ст. 282 УК РФ). Из-за этого экстремистскими были признаны, в частности, «многие религиозные тексты», запрещенные «явно без должных оснований», уверены эксперты. Правозащитники также обращают внимание, что к экспертизе текстов привлекают специалистов, «далеких от научного религиоведения». Чтобы решить эту проблему, в СПЧ предложили создать саморегулируемую организацию, которая бы сертифицировала религиоведов с учетом образования, стажа и опыта работы, ученой степени и наличия публикаций.

Помимо этого правозащитники предложили уточнить порядок полного наименования религиозной организации (на сегодняшний день он не прописан) и разъяснить, можно ли религиозным организациям проводить богослужения в жилых помещениях (сейчас их привлекают за нецелевое использование земельного участка). Чтобы «не допускать перегибов», СПЧ советует создать при Минобрнауки консультативный совет по вопросам духовных образовательных организаций.

Как ранее выяснил информационно-аналитический центр «Сова», в России уменьшается число приговоров за публичные экстремистские высказывания. В 2018 году, по данным Верховного суда РФ, за эти преступления было осуждено 283 человека, 49 из них приговорены к лишению свободы. Одновременно выросло число привлеченных по антиэкстремистским статьям КоАП — 4292 человека.

Подробности — в публикации “Ъ” «Осужденных по "экстремистским" статьям отлучили от интернета и управления транспортом».

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