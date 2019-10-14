«Россети» завершат проектирование цифровых РЭС в Сибири до конца года

Компания «Россети Сибирь» завершит до конца 2019 года проектирование пилотных проектов по созданию цифровых районов электрических сетей в Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях, республиках Хакасия, Бурятия, Алтай, Омской и Кемеровской областях.

Срок реализации проектов во всех регионах присутствия «Россети Сибирь» — 2021 год. До конца текущего года проектные работы будут полностью завершены. В 2020-2021 годах планируется строительство и реконструкция электрических сетей, монтаж оборудования, говорится в сообщении компании.

По данным «Россети Сибирь», в омском филиале проектирование уже завершено. Проект предполагает реконструкцию распределительной сети от подстанции напряжением 35/10 кВ «Омская», ведется модернизация подстанции, которая станет цифровой, ведется проектирование цифровой подстанции напряжением 110/10 кВ «Кристалл», сообщает компания. В Красноярском крае цифровые РЭС создаются в Емельяновском районе электрических сетей.

Цифровые РЭС обладают распределительной сетью с высоким уровнем автоматизации, обеспечивающей наблюдаемость сети в режиме реального времени, позволяющей реализовать функции самодиагностики и самовосстановления, а также интеллектуальный учет электроэнергии.

Оксана Павлова