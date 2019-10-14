14 октября, понедельник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

ФК «Ростов» купит систему для поиска футболистов за €14 тыс.

Футбольный клуб «Ростов» заплатит €14 тыс за использование профессиональной скаутской системы поиска футболистов Wyscout с пакетом услуг Pro. Такая информация размещена на портале госзакупок. С помощью сервиса клуб сможет искать игроков по всему миру. Пользоваться программой «Ростов» сможет до конца следующего года.

На сайте Wyscout указано, что это профессиональная платформа для людей, работающих в футбольном мире. Там собраны видео, данные, статистика игр футболистов всего мира. Сервис позволяет анализировать команды, матчи и игроков, а также продвигать своих футболистов. В программе собрана информация о 460 тыс. игроков.

Дарья Голякова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерский проект

пресс-релиз

Профиль пользователя