На северо-западе Челябинска продают 15-этажный офисный центр

В Челябинске выставлен на продажу офисный центр «Гранд Вера» на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев. Информация о поиске покупателя опубликована на сайте объявлений. За 15-этажное здание (площадь помещений 20 тыс. кв. м., полезная сдаваемая площадь – 11 тыс. кв. м.) собственник рассчитывает получить 650 млн руб.

Как указал в объявлении представитель собственника, здание заполнено арендаторами на 100%, а срок окупаемости вложений составляет семь лет. Есть кредитные обязательства на 361 млн руб. и долг перед налоговой в размере 40 млн руб., «возникший после технической просрочки по кредиту».