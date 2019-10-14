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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Завод «Машиностроитель» начнет серийный выпуск компонентов ПД-14 в следующем году

Губернатор Максим Решетников посетил АО «Пермский завод „Машиностроитель”», в строящемся корпусе которого будет открыт серийный выпуск компонентов двигателя ПД-14 для самолета МС-21. Проект поддержал фонд развития промышленности, выделивший 377 млн руб.

По словам гендиректора АО «Пермский завод „Машиностроитель”» Владимира Ломаева, предприятие уже изготовило опытную партию реверсивного устройства и элементов двигателя ПД-14. Самолет МС-21 и узлы двигателя будут сертифицированы в 2020 году. По данным предприятия, полная мощность производства к 2024–2025 годам составит примерно 24 комплекта в год. Благодаря реализации этого проекта и после выхода на рынок МС-21 с двигателем ПД-14 завод «Машиностроитель» планирует заместить импортные аналоги на 35%. Сейчас доля присутствия на отечественном рынке иностранных производителей составляет 90%.

Глава региона отметил, что для Пермского края важно развитие предприятия, и в частности реализация таких проектов, как производство узлов двигательной установки ПД-14. «Важно, чтобы и гражданская промышленность развивалась, так как это укрепляет устойчивость завода. Это дает дополнительную загрузку и зарплату людям»,— подчеркнул глава Прикамья.

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