Пенза занялась экспортом продукции в КНР

Китайская Народная Республика получила первую партию подсолнечного масла ООО Маслозавод «Пензенский» объемом 500 т.

Поставка была осуществлена в рамках организации экспорта растительного масла, шрота и свекловичного жома из РФ в КНД, уточнили в пресс-службе облправительства.

В этом месяце также планируется отгрузить еще 2 тыс. т. рапсового масла этого же производителя, в дальнейшем объем отгрузки подсолнечного масла и шрота предполагается увеличить.

Вопрос получения разрешения ООО «Бековский сахарный комбинат» для поставки в КНР свекловичного жома в настоящее время прорабатывается.

Иван Сергеев