Пенза занялась экспортом продукции в КНР

14 октября, понедельник
Китайская Народная Республика получила первую партию подсолнечного масла ООО Маслозавод «Пензенский» объемом 500 т.
Поставка была осуществлена в рамках организации экспорта растительного масла, шрота и свекловичного жома из РФ в КНД, уточнили в пресс-службе облправительства.
В этом месяце также планируется отгрузить еще 2 тыс. т. рапсового масла этого же производителя, в дальнейшем объем отгрузки подсолнечного масла и шрота предполагается увеличить.
Вопрос получения разрешения ООО «Бековский сахарный комбинат» для поставки в КНР свекловичного жома в настоящее время прорабатывается.