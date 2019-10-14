Представители Теодора Курентзиса продолжают переговоры о его руководстве Дягилевским фестивалем

Представители бывшего художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса продолжают переговоры с краевым правительством о проведении очередного Дягилевского фестиваля. Об этом в интервью журналу «Собака» заявил генеральный менеджер оркестра musicAeterna Марк де Мони.

«Мы сейчас ведем переговоры с Пермским краем о будущем Дягилевского фестиваля. Весьма вероятно, что Теодор останется его художественным директором. Дай бог, следующий фестиваль состоится в июне 2020 года под его началом. Будем считать, наша история лишний раз доказывает, что в итоге все к лучшему в лучшем из миров»,— рассказал господин Де Мони.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, 19 сентября истек срок, который ставил Теодор Курентзис на проведение переговоров о его руководстве Дягилевским фестивалем. После этого он намерен был отказаться от участия в организации и проведении фестиваля, если минкульт не заключит с ним соглашение. По данным источника, близкого к краевым властям, никаких контактов между минкультом и музыкантом в сентябре так и не произошло.

Гендиректор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов сообщил “Ъ-Прикамье”, что принял решение о том, что «театр открыт для Теодора и в качестве художественного руководителя, и в качестве дирижера-хедлайнера»: «Пусть маэстро сам принимает для себя оптимальное решение».

Напомним, что в основе противоречий между минкультом и господином Курентизсом лежит контракт. Ведомство считает, что он должен быть подписан с театром, музыкант готов сотрудничать только с министерством.