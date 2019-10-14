СКР проверит чиновников Заринска из-за отсутствия водопровода в городе

Следственный комитет по Алтайскому краю начал проверку информации об отсутствии водоснабжения в одном из микрорайонов города Заринска, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в одной из городских газет появился материал о том, что в течение трех лет жители микрорайона Старый Балиндер пользуются водой из одного колодца. Журналисты утверждали, что вода не пригодна для питья, а дети уже получали инфекции.

«Деньги в размере 20 млн руб., выделенные по государственной программе на строительство водопровода, до сих пор не освоены чиновниками местной администрации»,— говорится в сообщении ведомства. Следователи проверят работу сотрудников мэрии на предмет халатности, после чего примут процессуальное решение.

Илья Николаев