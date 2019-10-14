РБК: власти Подмосковья хотят приостановить выдачу земли под рекультивацию «Ядрово»

Подмосковное Министерство ЖКХ выступило за приостановку выделения земли для проекта реконструкции и рекультивации мусорного полигона «Ядрово», сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания, состоявшегося 13 сентября в областном министерстве имущественных отношений.

Информацию о проведении совещания изданию подтвердил совладелец компании—оператора полигона Максим Конопко. По его словам, если власти не согласуют выделение земли под рекультивацию, то подрядчика могут наказать за нелегальную деятельность. Он утверждает, что министерство ЖКХ пытается блокировать работы по рекультивации, хотя выделение земли уже согласовано с другими ведомствами.

Как уточняет РБК, выделение земли для рекультивации полигона поддержала администрация Волоколамского городского округа. Она же по итогам совещания должна обеспечить постановку земельных участков на кадастровый учет. Оператору «Ядрово» и комитету лесного хозяйства Подмосковья поручили проработать вопрос о выделении лесного участка для гидротехнических сооружений.

Напомним, протесты жителей Волоколамска против запаха с мусорного полигона «Ядрово» вынудили власти Московской области заключить договор с голландской компанией Multriwell на дегазацию «Ядрово». Глава Волоколамского района Михаил Сылка говорил, что «Ядрово» планируют закрыть в 2020 году. Рекультивацию старого тела полигона планировалось полностью закончить в 2019-м. Власти Подмосковья также не исключали изъятия полигона у собственника.